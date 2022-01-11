الصين تلغي 24 رحلة قادمة من أمريكا تخوفا من كورونا

أمرت الصين بإلغاء أكثر من 24 رحلة جوية كانت قادمة من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، بعدما أثبتت فحوص العديد من الركاب إصابتهم بكوفيد-19 عقب وصولهم إلى البلاد.

وألغت هيئة تنظيم الطيران في الصين 8 رحلات جوية في المجمل قادمة من الولايات المتحدة إلى شنغهاي بموجب قواعدها للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

وشملت الرحلات الملغاة 4 من شركة (يونايتد إيرلاينز) و 2 من (دلتا إيرلاينز) و2 من (أمريكان إيرلاينز).

كما ألغت إدارة الطيران المدني في الصين ما لا يقل عن 22 رحلة جوية أخرى كانت متجهة إلى الولايات المتحدة عبر شركات طيران صينية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما جاءت فحوص عدد من الركاب إيجابية.

وتواجه الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الإصابات بالمتحور أوميكرون. ودخل المستشفيات أمس الإثنين 132646 مصابا بكوفيد-19 ليتجاوز المرضى الجدد بالمستشفيات بذلك العدد القياسي المسجل في يناير/ كانون الثاني 2021 والذي بلغ 132051.

وتضاعف متوسط عدد الحالات المسجل خلال سبعة أيام إلى 704 آلاف حالة في الأيام العشرة الماضية.

وقالت الولايات المتحدة، إنها اضطرت لإلغاء رحلات جوية من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي في 15 و19 و22 و26 يناير/كانون الثاني الجاري.