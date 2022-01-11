أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف شكلت بداية "إيجابية" لاستمرار الحوار وسط التوتر حول أوكرانيا.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إنها "تستحق تقييما إيجابيا"، مضيفا: "لكنه ليس حوارا من أجل الحوار. لأن المهم هنا هو النتيجة. ليس هناك ما يمكن قوله بعد عن النتيجة".
والتقى مسؤولون أميركيون وروس رفيعو المستوى في المدينة السويسرية، الاثنين، في أول اجتماع خلال أسبوع من هذه الخطوة الدبلوماسية بين روسيا والغرب.
وتأتي المحادثات وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا الموالية للغرب، وطالبت موسكو بتنازلات واسعة النطاق من واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي التي هددت بدورها بفرض عقوبات شديدة إذا أقدمت موسكو على غزو كييف.
ونفت موسكو في المحادثات أن تكون قد خططت لأي هجوم رغم حشدها عشرات الآلاف من القوات على الحدود الأوكرانية.
وقال بيسكوف: "هناك بضع جولات أخرى أمامنا لتكوين صورة واضحة لما نحن فيه".
وأضاف: "لا توجد أسباب كثيرة للتفاؤل حتى الآن. سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن جولة واحدة ستعطي نتيجة شاملة".
ومن المقرر أن يعقد اجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا في بروكسل، الأربعاء، ليجتمع بعدها المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا الخميس، وسط توقعات بأن تكون أوكرانيا في صلب المناقشات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول جولة لمحادثات أميركا وروسيا بشأن أوكرانيا.. هذا ما حدث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.