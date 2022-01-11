اعترافات خطيرة لإرهابى بعد اعتقاله فى نينوى شمال العراق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة العراقية، نشر جهاز الأمن الوطنى مقطع فيديو، يظهر العملية الأمنية التى أسفرت عن اعتقال الإرهابى غربى نينوى، مذكرة بأن الإرهابى المعتقل شارك فى اغتصاب إيزيدية وعدة معارك مع عصابات داعش الإرهابية.
وفى اعترافاته التى أوردها مقطع الفيديو، أقر الإرهابى بأنه انخرط فى العمل مع تنظيم القاعدة منذ 2004، وتخصص فى تصنيع العبوات الناسفة بمنطقة تلعفر، وعمليات الخطف، لافتًا إلى أنه سبق اعتقاله لمدة عام ونصف العام، وخرج من السجن بعدما استولت عصابات داعش على المنطقة.
كما اعترف الإرهابى بضلوعه فى عمليات مع عصابات داعش فى سنجار، قتل فى أحدها اثنين من الإيزيديين وفى الثانية 3، وحصل مقابل ذلك على فتاة إيزيدية، معترفًا بارتكابه جريمة اغتصابها.
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