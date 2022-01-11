القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، حيث يهتم مشجعين كرة القدم ومتابعى بطولة كأس الأمم الافريقية 2022، بمشاهدة ومتابعة احداث مبارة منتخب مصر ومنتخب نيجريا ضمن مواجهات المجموعة الرابعة خلال الدور الأول فى البطولة، وقد ازداد البحثفى الفترة الأخيرة على محركات البحث ومنها جوجل بخصوص القنوات الناقلة للمباراة التى ستلعب اليوم وبالتأكيد القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات او عرب سات او استرا او هوت بيرد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022

قد أعلنت مجموعة القنوات القطرية بى ان سبورت عن شرائها حقوق الملكية حصريا فى منطقة الشرق الأوسط لامكانية بث واذاعة ونقل مباريات موجهات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 والتى تلعب فى الكاميرون، وقد انطلقت البطولة فى يوم الأحد 9 يناير 2022 وتمتد الى 28 يوم حتى النهائى يوم 6 فبراير ، وقد تم عرض حفلة الأفتتاح واحداث المباريات تباعا عبر قنوات الشبكة القطرية المشفرة وهى BEIN SPORT HD1 MAX و BEIN SPORT HD2 MAX وهى القنوات المخصصة لنقل جميع مباريات واحداث وفعاليات بطولة كأس الامم الأفريقية.

ولم يتم الأعلان حتى الان عن نيه المجموعة القطرية فى عرض المباريات على القناة المفتوحة المجانية المملوكة للمجموعة وهى قناة BEIN SPORT HD ، لذلك لن يتمكن المشجعين من متابعة مباريات بلادهم عبر قنوات المجموعة BEIN SPORTS الا المشتركين فى الخدمة المدفوعة، ولكن تم الاعلان عم بعض القنوات فى الدول الاخرى مثل قناة النبأ الليبية وتشاد والمغرب والجزائر عبر قنواتهم المفتوحة فى الأقمار الصناعية نايل سات والهوت بيرد واسترا، وسوف نستعرض بيانات تلك القنوات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارايات كأس الأمم الأفريقية 2022

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجريا فى بطولة كأس الامم الافريقية 2022، حيث يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 11/1 المواجهة المنتظرة بين ابطال القارة السمراء منتخب مصر ومنتخب نيجريا فى احداث مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022، وستلعب المبارة فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وعلى ملعب رومدى ادجيا وعبر القنوات المشفرة BEIN SPORT HD1 MAX و BEIN SPORT HD2 MAX بتعليق المعلق احمد الطيب، وتعتبر هذه المباريات اقوى مواجهات دور المحموعات فى البطولة نظرا للتاريخ الكبير للبلدين وهما من حملة لقب البطولة فى النسخ السابقة، ومن ابرز المواجهات بين المنتخبين فى 12 ابريل عام 2012 عندما فازت مصر على نيجريا بثلاثة اهداف مقابل هدفين وأيضا المبارة القوية التى جمعت المنتخبين ضمن موجهات بطولة تصفيات كأس الامم الافريقية فى 29 مارس 2016 بنتيجة هدف مقابل لاشء سجله المنتخب المصرى بواسطة اللاعب رمضان صبحى.

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمبارة مصر ونيجريا فى كأس امم أفريقيا 2022

يزداد البحث اليوم عند الجماهير المصرية للبحث عن تردد القنوات المجانية لكى يمكنهم متابعة ومشاهدة مواجهة منتخب بلادهم امام نظيره المنتخب النيجيرى، وحتى الان يتم اذاعة البطولة من خلال القنوات المشفرة لمجموعة بى ان سبورتس، ولكن قد أعلنت بعض القنوات الافريقية المفتوحة الاخرى عن اذاعتها البطولة بشكل مجانى ، ونستعرض اليكم البيانات الخاصة بها لتحمليها وظبطها على اجهزة الاستقبال والتي أبرزهم تردد قناة الجزائرية الأولى وكذلك التالي:

أولا قناة: نبأ الليبية.

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

الأستقطاب: افقى

ثانيا قناة: تيلى تشاد

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الأستقطاب: افقى.

ثالثا قناة: أرينا سبورت

القمر الصناعى: الهوت بيرد

التردد: 11595

معدل الترميز: 27500

الأستقطاب: عمودى

معامل تصحيح الخطأ 5/6

رابعا قناة: يورو سبورت

القمر الصناعى: الهوت بيرد.

التردد: 11090.

معدل الترميز: 27500.

الأستقطاب: عمودى.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

خامسا قناة: فوكس سبورت.

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

الأستقطاب: افقى.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

سادسا قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعى: عرب سات 26 درجة شرقا

التردد: 12683

معدل الترميز: 27500

الأستقطاب: عمودى.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وفى سياق اخر من الحتمل ان يتم نقل وإذاعة المباراة عبر قنوات اون تايم سبورت المصرية وذلك فى حالة تمكنها من الحصول او شراء على حق بث المبارة عبر قنواتها سواء الفضائية او المصرية المفتوحة مجاناً، كما حدث مع قناة الجزائرية الأولى والتى تمكنت من شراء حق ملكية نقل 10 مباريات فى موجهات بطولة كأس الأمم الافريقية والخاصة بمباريات بلادهم الجزائر بالأضافة الى مباراة الأفتتاح والنصف النصف و النهائى.

وفى نهاية المقال قد اوضحنا موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب نيجيريا ضمن مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس الامم الافريقية الكاميرون 2022.

توقع معنا نتيجة المباراة في التعليقات أسفل هذا المقال القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا مجانا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.