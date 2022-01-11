رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 عبر المربع الاكترونى لوزارة التعليم الكويتية

كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية عبر حسابها على تويتر . أن جميع الدرجات المخصصة لطلاب المرحلة الابتدائية والثانوية ظهرت لجميع الطلاب والطالبات والفتيات.الذين تقدموا للامتحانات في نهاية العام الدراسي 2021/2022 في جميع المناطق والمدن في مدارس الكويت. بالإعلان عن وصولهم على موقع المربع الالكتروني لنتائج الطلاب في الكويت 2021 كما أشارت الوزارة إلى أن خدمة معالجة شكاوى الأداء ستكون متاحة في الأيام القليلة المقبلة.وقد أعلنت دولة الكويت. عن بدء عملية رفع نتائج الامتحانات نهاية العام الدراسي 2022. على الموقع الإلكتروني الرئيسي والموثق والرسمي المخصص لوزارة التربية والتعليم بدولة الكويت. والذي أطلقته السلطة الكويتية لتسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية أثناء ورفع نتائج البحث.

نتائج الطلاب فى الكويت 2022 بالرقم المدنى

عقب اختتام وزارة التعليم بالكويت من تعديل الأوراق ومراجعتها وتعقب الدرجات. تم الإعلان عن نتائج امتحانات الطلاب في الكويت 2021- 2022. حيث صارت النتائج متوفرة على موقع المربع الإلكتروني. مثلما يمكن البحث والاستفسار عن النتائج بالرقم المدني.ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الكويتية. قد أتاحت موقعاً إلكترونياً رسمياً لها للتسهيل على الطلاب الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت. كما أنها جعلت الاستعلام عن النتائج إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

يمكن الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات التالية

الدخول مباشرةً عبر الموقع الرسمي للوزارة هذا الرابط https://app.moe.edu.kw/Resultcloud.

من خلال الضغط على إحصائية المدارس سوف تجد قائمة بالمدارس التي رفعت النتائج بالوقت الحالي.

بعد ذلك قم باختيار ايقونة الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلبة.

كذلك القيام بتحديد المرحلة التعليمية التابع لها حتى تظهر النتيجة سريعاً.

ايضا قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك. ثم اختر أيقونة نتيجة الطالب وانتظر حتى ظهور النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2022 بالرقم المدني

يمكن البحث والاستفسار عن نتائج الطلاب في الكويت 2022 بالرقم المواطن باتباع الخطوات اللاحقة:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية نتائج الطلاب 2022

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

ايضا اختيار المدة الدراسية المرغوب معرفة نتائجها.

بعد ذلك إدخال الرقم المواطن في المربع المحدد.

ثم النقر على “بحث”، من ثم سوف يتم توضيح النتيجة

الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2022 برقم الهوية