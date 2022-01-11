كورونا يضرب قطاع الطيران من جديد.. أميركا في مرمى الصين

أمرت الصين بإلغاء أكثر من 24 رحلة جوية كانت قادمة من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، بعدما أثبتت فحوص العديد من الركاب إصابتهم بمرض "كوفيد-19" عقب وصولهم إلى البلاد.
وذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن هيئة تنظيم الطيران في الصين ألغت 8 رحلات جوية في المجمل قادمة من الولايات المتحدة إلى شنغهاي بموجب قواعدها للحد من تفشي جائحة كورونا.
وشملت الرحلات الملغاة أربعة من شركة (يونايتد إيرلاينز) واثنتين من (دلتا إيرلاينز) واثنتين من (أميركان إيرلاينز).
كما ألغت إدارة الطيران المدني في الصين ما لا يقل عن 22 رحلة جوية أخرى، كانت متجهة إلى الولايات المتحدة، عبر شركات طيران صينية منذ ديسمبر الماضي، بعدما جاءت فحوص عدد من الركاب إيجابية.
وتواجه الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الإصابات بالمتحور "أوميكرون".
ودخل المستشفيات الأميركية، الاثنين، أكثر من 132 ألف مصاب بـ"كوفيد-19" ليتجاوز المرضى الجدد بالمستشفيات بذلك العدد القياسي المسجل في يناير 2021 .
وتضاعف متوسط عدد الحالات المسجل خلال سبعة أيام إلى 704 آلاف حالة في الأيام العشرة الماضية.
وقالت الولايات المتحدة إنها اضطرت لإلغاء رحلات جوية من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي في 15 و19 و22 و26 يناير الجاري.
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