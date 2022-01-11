بدر بانون يثير ذعر جماهير مصر والمغرب.. والأهلي يستفسر

أخبار مقلقة خرجت من معسكر المنتخب المغربي، نشرتها مصادر مغربية، تشير لإصابة نجم الدفاع، بدر بانون بأزمة في القلب.
تلك الأنباء لم تنشر الذعر بين الجماهير المغربية فقط، بل جماهير النادي الأهلي المصري، الذي يعتمد على بدر بانون كركيزة أساسية في الفريق.
وزعم موقع «هسبورت» المغربي أن بانون مصاب في القلب، وتلك الإصابة هي سبب استبعاده من كأس أمم إفريقيا.
وقال الموقع المغربي، إن بدر بانون لن يستطيع المشاركة في مباريات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، بسبب معاناته من مضاعفات إصابة سابقة بفيروس كورونا في القلب، ما سيضطره للغياب عن الميادين لفترة معينة والعودة بعد استعادة عافيته تماما.
ولكن أنباء إصابة القلب التي أقلقت الكثيرين، وعلى رأسهم نادي الأهلي، نفاها تماما وكيل أعمال المدافع المغربي.
وفقا لموقع مصري، فإن وكيل أعمال بانون أكد أن سبب الإصابة هو مضاعفات فيروس كورونا، ولا تتعلق بالقلب.
وكان منتخب المغرب قد استبعد بدر بانون من القائمة بسبب الإصابة واستدعاء أشرف بنشرقي جناح الزمالك بدلا منه.
وكشف وكيل بدر بانون: "اللاعب يحتاج للراحة من 3 إلى 4 أسابيع".
وشدد: "لا توجد أزمة بالجهاز التنفسي أو بالقلب كما يتردد في بعض وسائل الإعلام.. بدر بانون يحتاج للراحة فقط".
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