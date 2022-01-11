الأزمة الاقتصادية ترجئ الانتخابات الوطنية فى سريلانكا

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون فى سريلانكا، اليوم الثلاثاء، تأجيل الانتخابات الوطنية الحاسمة لمدة عام، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، واحتجاجات المزارعين، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يعنى تمديد فترة عضوية 8327 عضوا منتخبًا فى 340 مجلسًا محليًا لمدة عام واحد.





ووفقًا للتقارير المحلية، كان من المقرر انتهاء دورة المجالس المحلية، التى تستمر 4 أعوام، والتى تضم المجالس البلدية والحضرية والقروية، فى 18 مارس المقبل، حيث كانت سريلانكا تترقب أول انتخابات وطنية بعد انتخاب غوتابايا راجاباكسا رئيسا للبلاد فى 2019. وكان من المرتقب أن تكون الانتخابات المؤجلة اختبارًا حاسمًا لحزب "سريلانكا بودوجانا" الحاكم، حزب الشعب، فيما دافعت الحكومة عن التمديد، موضحة أن الأعمال التنموية التى تنفذها المجالس تعطلت بسبب جائحة كورونا، ما يبرز الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال المشاريع. بينما تؤكد المعارضة السريلانكية أن الأزمة المالية فى البلاد بسبب نقص الدولار الأمريكى اللازم لتسديد مقابل الواردات، ونقص الأسمدة اللازمة للمزارعين، ونقص الوقود، هى الأسباب الحقيقية وراء التأجيل.

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