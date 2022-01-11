أول تعليق من الكرملين على المحادثات مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الروسية مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا كانت "إيجابية"، مؤكدا فى نفس الوقت أنه من المبكر استخلاص النتائج من المحادثات.





وقال الناطق باسم الكرملين ديمترى بيسكوف للصحفيين إن "المحادثات تستحق تقييما إيجابيا"، مضيفا: "لكنه ليس حوارا من أجل الحوار. لأن المهم هنا هو النتيجة. ليس هناك ما يمكن قوله بعد عن النتيجة". وكانت المحادثات بين الدبلوماسيين الأمريكيين والروس قد بدأت أمس فى جنيف، بعد مواجهة استمرت أسابيع حول نشر روسيا قوات قرب حدودها مع أوكرانيا.

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