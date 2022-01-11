الكرملين: محادثات جينيف إيجابية ولكن النتيجة مبهمة

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا فى جنيف شكلت بداية إيجابية لاستمرار الحوار، وذلك فى خضم التوتر بين البلدين بسبب أوكرانيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، فى تصريحات للصحفيين حول تلك المحادثات، إنها "تستحق تقييمًا إيجابيًا". وفى الوقت ذاته، أضاف بيسكوف: "لكنه ليس حوارًا من أجل الحوار، وهى ليست أمرًا يمكن أن يكون مرضيًا، لأن المهم هنا هو النتيجة، ليس هناك ما يمكن قوله بعد عن النتيجة".

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