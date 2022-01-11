مستوطنون يقتحمون مقامات دينية جنوب نابلس بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قال المسؤول الفلسطينى غسان دغلس، اليوم الثلاثاء، إن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا مقامات دينية إسلامية فى بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، صباح اليوم، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلى.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال دغلس، وهو المسؤول عن ملف الاستيطان شمال الضفة، إن "مئات المستوطنين اقتحموا بلدة عورتا، وسط حماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات فى المنطقة". وأضاف دغلس: "المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية فى مقامات دينية ثلاثة، العزيز، و المفضل، والقبور". وفى سياق متصل، أكدت مصادر أمنية فلسطينية اعتقال 5 فلسطينيين من بيت ساحور ومخيم الدهيشة فى محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى.

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