جنوب إفريقيا: المتهم بحرق البرلمان يواجه تهمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أعلنت النيابة العامة فى جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، توجيه تهمة الإرهاب رسميًا ضد المتهم بإضرام النار فى البرلمان الوطنى فى الكاب، ما يضاف إلى اتهامات أخرى يواجهها الرجل بشأن الحريق الذى أتى على مبنى البرلمان الجنوب إفريقى.





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