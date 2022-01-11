روسيا: قوات حفظ السلام وضعت حدا لإراقة الدماء فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا: "إن التصريحات التى تقول إن روسيا معتدية، هراء.. أدت هذه العملية (نشر قوات حفظ السلام الجماعية) إلى وضع حد لإراقة الدماء، وأوقفته.. وبعد ذلك نقرأ بالتوازى من أشخاص لم يكونوا أبدا محللين أو خبراء عميقين فى هذا الوضع، ولا ينتمون إلى هذا العالم (المجال) على الإطلاق وليسوا محترفين، نقرأ نوعا من الهراء".

وفى سياق متصل، أعلن الرئيس الكازاخستانى، قاسم جومارت توكايف، فى وقت سابق اليوم انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح، وأن انسحابها من بلاده سيبدأ فى غضون يومين.

وأوضح الرئيس أن توجه بلاده بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى من أجل إرسال قوات حفظ السلام، كان فى إطار القانون، وخلافا لذلك كان من الممكن فقدان السيطرة على ألما-آتا.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الجماعى لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذى جرى تبنيه فى 6 يناير الجاري، تم إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى إلى كازاخستان لفترة زمنية محدودة، لاستقرار الوضع وتطبيعه هناك.

وضمت قوات حفظ السلام وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.