كورونا يضرب الجيش الإسرائيلى.. إصابة جنرالات كبار و5 آلاف جندى

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، أمس الإثنين، إصابة جنرالين كبيرين بفيروس كورونا المستجد، وذلك فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجى بشكل كبير بين صفوف الجيش خلال الأسبوع الماضى





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم تشخيص إصابة أكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا من عناصر الجيش الإسرائيلى، أمس الإثنين، فيما يمثل 5 أضعاف لأعداد الإصابة المسجلة قبل أسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلى، إن النتائج جاءت إيجابية فى اختبارات كورونا التى خضع لها كل الجنود والضباط والعاملين المدنيين، موضحة أنه لديهم أعراض خفيفة.

كما أكد الجيش الإسرائيلى، أمس الإثنين، إصابة رئيس إدارة القوى البشرية بالجيش، الميجور جنرال يانيف آسور، ورئيس وحدة الاتصال مع الفلسطينيين الميجور جنرال غسان عليان، موضحا أن كلا الجنرالين يشعران بأنهما فى حالة جيدة، ويعتزمان مواصلة برنامج عملهما الطبيعى بقدر المستطاع فى ظل القيود الوطنية والعسكرية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت فى وقت سابق، أمس الإثنين، عن إصابة وزير الأمن الداخلى عومير بار-ليف، بفيروس كورونا.