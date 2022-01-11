نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي للسيارات المنتهي بالتمليك 1443- 2022 شروط تقسيط alrajhibank في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي للسيارات والذي يعد من اكبر البنوك الموجودة على الأراضي السعودية، والذي أسس عام 1957، ويقوم الراجحي بتقديم عدة خدمات للمواطنين ومن أهم تلك الخدمات خدمة تمويل السيارات، على حد سواء الشراء أو الإيجار، كما يتيح الراجحي خدمات التمويل كاش أو تقسيط، كلا على حسب رغبته، ويقدم هذا الصرح الجبار عروض التمويل على أفخم السيارات التي يفضلها الكثيرين ويرغب في اقتنائها، ومن خلال هذا الموقع سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم عروض برنامج التمويل الخاص بالسيارات.

تمويل الراجحي للسيارات

ويبحث الكثيرين من خلال العروض الكثيرة التي يقوم بتقديمها البنك، عن عرض تمويل السيارات مصرف الراجحي، وهذا لتحقيق حلم الكثيرين في امتلاك سيارة ومن خلال التسهيلات المقدمة من خلال البنك، والتي نوضحها فيما يلي:

يقوم بنك الراجحي بتقديم خدمات التمويل الخاصة للسعوديين المقيمين والوافدين.

يشرط البنك بتقديم التمويل على السيارات بدون دفع مقدم مالي.

تحويل راتب من يرغب بالاستفادة من هذا العرض الراجحي الجبار.

لابد من تقييد الحد الأدنى للراتب وهذا طوال فترة الاستمرار في العمل.

تقسيط سيارات الراجحي

يتيح الراجحي هذا العرض على السيارات المستعملة والجديدة على حد سواء، حيث وجب توافر عدة شروط وهي:

القيام بتقديم بيان يشمل سعر السيارة. ثم تعبئة نموذج خاص ببيانات المستفيد. مع تقديم خطاب توظيف مختوم من جهة العمل. والموافقة على تحويل المرتب. تقديم صورة خاصة ببطاقة الهوية للسعوديين. مع صورة ضوئية خاصة بتأشيرة الإقامة أو جواز السفر للوافدين، مع مراعاة تاريخ الانتهاء. ثم احتساب قيمة التقسيط تبعا للمدة.

رقم مندوب الراجحي بنك

وقد اختار هذا الصرح العملاق كل شيء بدقه وعناية فائقه حتى المندوبين، وهم من يتكلموا عن لسان البنك، ويعتبر المندوب واجهة للبنك، وهذا رقم مندوب بسام العنزي 0555598550 وهو مندوب خاص بخدمات سيارات تأجير.

سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك

وهو ما يعني شراء السيارة التي يرغب بها العميل من إحدى البائعين المعتمدين لدى البنك، ثم يقوم البنك بتأجيرها للعميل حسب المدة والفائدة المتفق عليها، ويحق للعميل تسجيل السيارة أو بيعها مباشرة، حيث يعد هذا النوع من التمويل الخاص بالسيارات من النوع المفضل لدى الكثير من العملاء.