رابط إصدار تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج عبر بوابة العمرة الإلكترونية وزارة الحج تحدد 6 خطوات

رابط إصدار تأشيرة العمرة للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية، أصبح محل بحث كبير الآن من قبل الراغبين في تأدية العمرة من الخارج، بعد أن نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر منذ قليل عن خطوات الحصول على التأشيرة وأهم الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة في الفترة القادمة، من الدول المسموح لها والتي لا تمانع المملكة في أستقبال زوارها بسبب وباء كوفيد 19 الذي جعل المملكة تضع بعض الدول التي تتفشى بها الوباء في القائمة المحظورة للدخول، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم الخطوات التي حددتها الوزارة لإصدار التأشيرة لأداء فريضة العمرة فتابعونا.

رابط إصدار تأشيرة العمرة

الدخول على بوابة العمرة الإلكترونية hag.gov.sa/ar/internalpag .

. أختيار المعتمر إحدى شركات السياحة المرخصة والمسموح لها من قبل وزارة الحج والعمرة.

تحديد الحملة والبرنامج المناسب للمعتمر مع إمكانياته الاقتصادية.

سداد قيمة البرنامج الشاملة خدمات التنقل والسكن.

يقوم المعتمر بالذهاب إلي شركة السياحة بالجواز لملء وتعبئة البيانات المطلوبة والإطلاع على موعد الحملة ذهابا| وإياباً.

شروط إصدار تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

يجب أن يكون حاصل على جرعتي التحصين من التطعيمات التي تعتمدها المملكة وهي” فايزر، جونسون، إسترازينكا، مودرنا”. تقديم شهادة إثبات الحصول على التحصين ويجب أن تكون معتمدة ورسمية. إصدار وثيقة تأمين طبي. إصدار تذاكر سفر ذهاب وعودة. الحجز المبدئي وتحديد وقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وزارة الحج والعمرة

تعمل وزارة الحج والعمرة على تقديم كافة الخدمات لزوار بيت الله الحرام كما يجب بأفضل صورة، وقالت في هذا الإطار أنه سوف يتم تزويد المعتمر برقم مرجعي، يمكنه من تقديم طلب الحصول على تأشيرة العمرة، عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة مع وزارة الخارجية، كما تعمل الوزارة بكل جهد حتى يتم تحقيق أقصى قدر من الأمان لضيوف الرحمن وتقوم بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية بتحديث بروتوكول الوقاية من الإصابة.

روبوت ذكي لتقديم ماء زمزم للمعتمرين

في ظل المملكة لأن تكون سباقة لتقديم كافة الخدمات إلكترونياً، وعن بعد والتحول الرقمي الذي أوضح وكيل إدارة سقيا زمزم للشئون الميدانية بالمسجد الحرام/ بدر اللقماني، أن الروبوت يهدف إلي حماية المعتمرين والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، في توفير أقصى درجات الوقاية والحماية من الإصابة بالفيروس.

رابط بوابة العمرة الإلكترونية

في ظل التحول الرقمي لجميع الوزارات في المملكة العربية السعودية، تأتي وزارة الحج والعمرة في طليعة الوزارات التي تهتم بالتحول الرقمي، وميكنة كافة الخدمات التبي تقدمها للمتعاملين معها، بداية من إصدار تأشيرات الحجاج والمعتمرين، حتى تقديم المياه لهم عن طريق ربوت حتى تستطيع توفير الحماية لملايين المتعاملين معها من داخل وخارج المملكة.