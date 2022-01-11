أخبار اليمن : الدفاعات اليمنية تُسقط طائرة تجسسية لسلاح الجو الإماراتي في شبوة

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الدفاعات اليمنية تُسقط طائرة تجسسية لسلاح الجو الإماراتي في شبوة

أسقطت الدفاعات الجوية، اليوم، طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية عين بمحافظة شبوة. الدفاعات اليمنية تُسقط طائرة تجسسية لسلاح الجو الإماراتي في شبوةأسقطت الدفاعات الجوية، اليوم، طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية عين بمحافظة شبوة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (وينغ لونغ2) صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي. وذكر أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية عين .

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