أخبار اليمن : الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة خلال الساعات المقبلة

الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة خلال الساعات المقبلةأفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار الأجواء الباردة على المحافظات الجبلية والمناطق الصحراوية و نشاط الرياح السطحية بالمناطق الساحلية خلال ال24 ساعة المقبلة .

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وباردة نسبياً في محافظات تعز، لحج، إب، أبين والضالع وكذلك في الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية.

وأشار الى تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية لمحافظات تعز، لحج، إب، ، حجة، المحويت و ريمة ،ونشاط ملحوظ للرياح السطحية على غرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد ،و نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحسب المركز بلغت أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم في ذمار : 5.0 ، عمران : 5.8 ، صنعاء : 6.4 صنعاء ، السدة ( إب ) : 8.2 ، سيئون : 9.6 .