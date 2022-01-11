مقتل 17 شخصًا فى غارة جوية شنتها إثيوبيا على تيجراى

جدة - نرمين السيد - قتل 17 شخص على الأقل، أغلبهم من النساء، إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى، جراء غارة جوية شنتها إثيوبيا على إقليم تيجراى، أمس الإثنين، حسبما أفاد به اثنان من موظفى الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، استهدفت غارة الجيش الإثيوبى المواطنين فى بلدة ماى تسيبرى، بإقليم تيجراى، أمس الإثنين، حيث تأتى فى أعقاب غارة جوية أسفرت عن سقوط 56 قتيلا و30 مصابًا آخرين، بينهم أطفال، فى مخيم للنازحين فى تيجراى، يوم الجمعة الماضى. وتواصل الحكومة الإثيوبية استهداف المدنيين من عرقية التيجراى، فى صراع بدأ قبل 14 شهرًا مع قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى فى شمال إثيوبيا، ما أدى إلى نزوح الملايين ووقوع ملايين آخرين ضحية للجوع وانتهاكات الحرب الواسعة.

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