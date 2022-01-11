جوتيريش يدعو إلى وقف فورى للأعمال العدائية فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فورى للأعمال العدائية والغارات الجوية فى إثيوبيا، بعد تقارير أممية أفادت بمقتل أكثر من 50 مدنيا فى غارة جوية على مخيمات النازحين داخلياً شمال إثيوبيا بمنطقة تيجراى فى منتصف ليل السابع من يناير الجارى.





وبحسب بيان المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك"، فإن هجوماً آخر قد وقع الأسبوع الماضي، على مخيم "ماى عينى" للاجئين أيضاً فى تيجراى مما أسفر عن مقتل ثلاثة لاجئين إريتريين، من بينهم طفلان.

ووفقاً للبيان الأممى، أوضح جوتيريش أن الأمم المتحدة وشركاؤها فى المجال الإنسانى، يعملون مع السلطات لتعبئة المساعدة الطارئة بشكل عاجل فى المنطقة، على الرغم من التحديات المستمرة بسبب النقص الحاد فى الوقود والنقود والإمدادات عبر تيجراى، وأعرب عن قلق عميق إزاء تأثير النزاع المستمر على المدنيين فى إثيوبيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن تتقيد جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولي، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين، بما فى ذلك الجهات الفاعلة الإنسانية والمبانى والمواقع.

وكانت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، "هنرييتا فور"، قد أعربت عن غضبها الشديد من الضربات الجوية الأخيرة على مخيمات النازحين داخلياً واللاجئين فى تيجراى، شمال إثيوبيا.

وأكدت "فور" - فى بيان لها- أن مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين، بما فى ذلك المدارس التى تستضيف الأطفال والأسر النازحين والمرافق الأساسية التى توفر لهم الخدمات الإنسانية، "هى أعيان مدنية"، وأن "عدم احترامها وحمايتها من الهجمات قد يشكل انتهاكا للقانون الدولى الإنسانى".

وحثت مديرة "اليونيسف" جميع أطراف النزاع على البناء على المؤشرات الأولية للتقدم المحرز فى الأسابيع العديدة الماضية، والالتزام بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنسانى وقانون اللاجئين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية الأطفال من الأذى.