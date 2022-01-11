واشنطن: روسيا لم تؤكد استعدادها لسحب قواتها من حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت ويندى شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ورئيسة الوفد الأمريكى فى المناقشات "الأمريكية الروسية"، إنها لم تستطع تحديد ما إذا كانت روسيا مستعدة لتهدئة التوترات بالقرب من حدود أوكرانيا.





وذكرت الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي، عبر الهاتف، لشيرمان، عقب لقائها نظيرها الروسى فى جنيف.

ولدى سؤالها عما إذا كان الوفد الأمريكى قد رأى مؤشرات على استعداد روسيا لتهدئة الموقف على الحدود الأوكرانية، قالت الدبلوماسية الأمريكية: "لا أعتقد أننا نعرف الإجابة على ذلك".

وشددت شيرمان على أن واشنطن تتفهم خفض التصعيد بانسحاب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية إلى قواعدها الدائمة، لافتا إلى أن ثمة خيار آخر مطروح وهو أن تشرح موسكو طبيعة وأهداف التدريبات واسعة النطاق، بذريعة تعزيز وجودها العسكرى فى المنطقة.

كما شددت على أن التقدم الحقيقى فى المفاوضات مع الروس لا يمكن تحقيقه إلا "فى جو من التهدئة وليس التصعيد".

كذلك، أشارت رئيسة الوفد الأمريكى إلى أن اجتماع أمس مع الروس لم يكن تفاوضًا، بل مناقشة للحصول على فهم أفضل "لبعضهم البعض وأولويات ومخاوف بعضهم البعض".