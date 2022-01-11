رئيس كازاخستان: سأقدم حزمة من الإصلاحات السياسية سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف توكاييف للمشرعين وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "فى خطابى القادم للشعب فى سبتمبر، سأقدم حزمة جديدة من الإصلاحات السياسية التى سيتم إعدادها على أساس حوار بناء واسع النطاق مع الشعب والخبراء".

وأشار إلى أن كازاخستان "ستواصل مسارها نحو التحديث السياسى.. هذا هو موقفى الرئيسى".

وشدد توكاييف على أنه "بشكل عام، تأخر تغيير العلاقات بين الدولة والمجتمع. لذلك، نحن بحاجة إلى شكل جديد من العقد الاجتماعى".

واندلعت الاحتجاجات فى العديد من المدن الكازاخية، بسبب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، وتصاعدت إلى أعمال شغب جماعية شملت هجمات على ضباط الشرطة وأفراد الخدمة والمبانى الحكومية فى العديد من مدن البلاد، وخاصة فى ألماتى.