نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Fast Link” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي، زادت إلى حد كبير مؤشرات البحث عن نتائج القبول الموازي في العراق، حيث يبحث عن تلك النتائج آلاف الطلاب المتواجدين في جميع المحافظات العراقية، حيث أن هذه النتائج سوف تمكن الطالب من الالتحاق بإحدى الكليات والجامعات العراقية المختلفة، وقد قامت وزارة التعليم العالي في العراق بالاعلان عن قرب موعد رفع النتائج الخاصة بالطلاب وأوضحت أنها سوف تكون متاحة في أقرب وقت، ويتعرف الطالب على النتيجة الخاصة به والتي سوف تؤهله إلى الالتحاق بالكليات المتاحة في العراق بإحدى الجامعات العراقية، ونتعرف معا عن الخطوات اللازمة للحصول على هذه النتائج في السطور التالية.

نتائج القبول الموازي في العراق

يمكن للطالب العراقي أن يحصل على نتائج القبول الموازي الخاصة به وذلك عن طريق موقع وزارة التعليم العالي، حيث أنها قد أتاحت الموقع الخاص بها لكي يحصل الطلاب على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة، وذلك من أجل التعرف على الكليات أو المعاهد التي قد التحق الطالب بها، حيث قد قام الطلاب سابقا باختيار الكليات التي يرغب في الالتحاق بها وذلك حسب الأولوية، وينتظر الطلاب القبول في إحدى تلك الكليات مع تمني الكثير منهم القبول في الكلية التي تم اختيارها كرغبة أولى، ويمكن للطالب عن يتعرف على هذه النتيجة بعد زيارة موقع وزارة التعليم العالي ثم اتباع بعض الخطوات اللازمة من أجل الحصول على النتيجة على الفور.

خطوات الإستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

يتابع الطلاب الآن البحث عن نتائج القبول الموازي وهي النتائج التي يتم نشرها على موقع رسمي خاص بوزارة التعليم العالي، حيث يتمكن الطالب من الاستعلام عن النتيجة بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية ..

يجب أن يدخل الطالب في البداية إلى موقع وزارة التعليم العالي. ثم اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي. يقوم الطالب بكتابة الاسم الرباعي الخاص به والرقم الامتحاني في الخانة المخصصة لذلك. يختار الطالب المحافظة التابع لها. ثم يضغط في النهاية على زر عرض النتيجة. سوف تظهر له صفحة أخرى بها بيانات الطالب والكلية التي تم القبول بها.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.