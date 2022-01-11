نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة قبول الجامعات السودانية 2022 برقم الاستمارة من موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة قبول الجامعات السودانية هي ما يتم البحث عنه مؤخرًا، على أن تكون النتائج موجودة على الموقع المخصص للجامعات السودانية، وذلك بعد أن تم انتهاء الفترة المخصصة للتقديم في الجامعات لهذا العام، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم السودانية إلى بدء دراسة ومراجعة طلبات التسجيل المخصصة للمؤسسات التابعة للتعليم العالي، على أن يتم إعلان النتائج تبعًا للقبول لكل جامعة وكلية حكومية وأهلية للسودان.

نتيجة قبول الجامعات السودانية

كثر البحث عن نتائج القبول في الجامعات السودانية بعد غلق التسجيل في الاختبارات، وأشارت الوزارة التابعة للتربية والتعليم إلى فحص الطلبات الخاصة بالتقديم الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي للسودان، على أن يستمر العمل إلى حين الانتهاء من الفحص ومعرفة الموعد المخصص للنتيجة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تحديده بقيادات الوزارة ومدير الإدارة العامة للقبول والتوثيق وتقويم الشهادات، مع عرض النتائج بالتفصيل.

كيفية معرفة نتائج القبول في الجامعات السودانية

يمكن معرفة نتائج القبول في الجامعات السودانية من خلال مجموعة من الخطوات المتتابعة كالتالي:

يتم الدخول إلى اللينك الخاص بالقبول في الجامعات السودانية .

. الضغط على نتائج القبول العامة.

ملئ النموذج بكافة المعلومات الأساسية اللازم كتابتها في الخانات الموضحة لها.

كتابة الرقم المخصص للاستمارة مع النقر على إرسال، ثم انتظار عدة دقائق حتى يتم عرض النتائج.

استمارة التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية

تم نشر العديد من الأخبار عن نتيجة القبول في الجامعات السودانية، من أجل مساعدة المتعلمين في الحصول على البيانات التابعة لهم ومعرفة الحدود الدنيا لكافة الكليات والمعاهد التي يمكن الدخول إليها، على أن يتم تحميل الدليل وقد تم الإشارة إلى أن رئيس إدارة توثيق الشهادات أحمد الشيخ قد أوضح أن الاستمارة تبلغ 100 جنيه سوداني للطالب الموجود بالداخلي، مع 30 دولار للطالب الموجود بالخارج.

موعد إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر إعلان نتائج قبول الجامعات السودانية وذلك في بداية الشهر الجاري يناير 2022، وتم تأجيل الإعلان عن النتائج وذلك بعد وجود بعض الإجراءات الاحترازية لاعتمادها رسميًا على الموقع، ومن جانب أخر سوف نتابع معكم لحظة بلحظة النتائج ولحظة رفعها على الموقع وسنوافيكم بالتفصيل، فقط تابعونا.