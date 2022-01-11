نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf معدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf ننقلها أمام حضراتكم بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بدء نشر نتائج القبول الموازي إمام من تقدموا بشكل مسبق على الجامعات العراقية الحاصلين على معدلات التعليم ماقبل الجامعي، عليه يتزايد بحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات لأجل الحصول على تلك النتائج التي تم التأكيد على إتمام إعلانها على مستوى جميع المحافظات العراقية، لذا نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت بشكل مؤخرا وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية عن نتائج القبول الموازي لطلاب جميع المحافظات العراقية، حيث بشكل مؤخر طرحت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي امكانيات التقديم على الجامعات العراقية بعدما أن تم الإعلان عن جميع نتائج التعليم ماقبل الجامعي، على ان يتم الاشارة على قبول نحو 35 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والشعب المطروحة فى جميع الجامعات العراقية، على ان يتم الاعلان من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي على أن قد وصل أعداد المقبولين فى كافة التخصصات والشعب الى 24 الف طالب وطالبة و97 طالب، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع بشكل ملحوظ مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنتابع مع حضراتكم طرق الاستعلام عنها

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بمنتهى السهولة ومن المنزل سيصبح بإمكان الطلاب اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقي من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

البدء في اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني والمحافظة التي يتبع اليها الطالب

النقر على أيقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf مع الجدير بالذكر على ان بامكان الطلاب ايضاً اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال موقع نتائجنا الشغال والتابع من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.