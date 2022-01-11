تشكيل مباراة الأهلي السعودي اليوم ضد فريق الفيصلي في الدوري السعودي

تشكيل مباراة الأهلي السعودي اليوم في أطار الجولة رقم 16 في الدوري السعودي . والتي سيواجه ذلك التشكيل لفريق نادي الأهلي السعودي فريق نادي الفيصلي . حيث أن مباراة الأهلي السعودي اليوم تذاع علي قنوات SSC SPORT HD1 السعودية . وذلك في موعد مباراة الأهلي القادمة اليوم الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت السعودية . كما أن مباراة الفيصلي والأهلي اليوم ستشهد مبارزة محتدمة بين الفريقين . وذلك بسبب أن نقاط الأهلي السعودي ونقاط الفيصلي السعودي في تعادل عددها . ويسعى كلاً منهما لحصد ثلاثة نقاط لكي ما يرتفع رصيد النقاط الخاص بهم في الدوري السعودي . واليوم من خلال سطور المقال نتعرف علي تشكيلة نادي الأهلي السعودي في مباراة اليوم بالدوري السعودي .

تشكيل مباراة الأهلي السعودي اليوم ضد فريق نادي الفيصلي

في مباراة الفيصلي والأهلي اليوم والتي سيواجه بها فريق نادي الفيصلي . يأتي اليوم فريق الأهلي السعودي كضيف ثقيل علي نادي الفيصلي وذلك بسبب أن كلا الفريقين يعلم جيداً بأن مباراة اليوم . في الدوري السعودي هامة لحصد الفوز والصعود لدور الثمانية كما أن لقاء مباراة الفيصلي والأهلي اليوم ضمن الأسبوع السادس عشر في المنافسات الخاصة بالدوري السعودي . دوري الملك محمد بن سلمان . كما أن مباراة الأهلي السعودي اليوم سوف تذاع علي تردد قناة SSC SPORT 1HD . ويتم نقل أحداث مباراة اليوم في الدوري السعودي . من ملعب ستاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضي .

نادي الأهلي السعودي وتشكيلة الفريق في الدوري السعودي والجولة رقم 16

سيكون في مباراة الفيصلي والأهلي اليوم في حراسة مرمي فريق الأهلي محمد الربيعي . كما يأتي في خط الدفاع كلاً من دانكلير بيريرا ، محمد خبراني ، إرغان إليوسكي ، محمد خبراني . كذلك سيكون في مباراة الأهلي السعودي اليوم وخط الوسط يكون به نوح الموسي ، فيليب براداريتش ، علي الأسمري . تشكيل نادي الأهلي السعودي بالدوري السعودي اليوم وخط الهجوم عمر السومة ، عبد الرحمن الغريب ، الحسن نداو .

تشكيل مباراة الأهلي السعودي اليوم ضد فريق نادي الفيصلي السعودي . ولقاء مباراة الفيصلي والأهلي اليوم في أطار الدوري السعودي والجولة رقم 16 . والتي سيذاع لقاءهما في تمام الساعة السادسة والخمس دقائق بتوقيت السعودية .