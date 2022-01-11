نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2022 التكميلي برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2022 التكميلي بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان بشكل رسمي عن ظهور كافة نتائج الدور الثاني التكميلي للصف السادس الاعدادي بالعراق 2021 على مستوى كافة محافظات العراق للقسم العلمي والأدبي والتطبيقي وكذلك الاحيائي بجميع المحافظات حيث أن يستطيع كافة الطلاب والطالبات بالصف السادس الاعدادي من التعرف على جميع نتائج الدور الثاني على حسب المحافظة التابع لها الطالب، عبر الموقع الإلكتروني المفعل من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وجاء هذا من ضمن اهتمامات الوزارة على أن توفر جميع الخدمات التعليمية لكافة الطلاب بالمراحل التعليمية المتنوعة على شبكة الانترنت، وبالأخص بظل هذه الظروف وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيرس كورونا المستجد.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعد أن تم الانتهاء من اختبارات الصف السادس الاعدادي بالعراق للدور الثاني التكميلي بعام 2021، على مستوى كافة محافظات العراق، يوجد حالة من الشغف لدة كافة الطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور من أجل التعرف على النتيجة والدرجات التي حصل عليها الطالب بكافة المواد الدراسية التي من المقرر على الطلاب لذلك العام الدراسي، بالأخص أنه تعد المرحلة المصيرية لدى كافة الفروع بإمكانك التعرف عليها واستخراجها بكل سهولة ويسر دون اتباع خطوات معقدة.

رابط استخراج نتائج الطلاب الدور الثاني بالعراق الصف السادس الاعدادي

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نشر كافة نتائج الطلاب الطالبات بالصف السادس الاعدادي لكافة الفروع للدور الثاني التكميلي عن طريق ملفات جوجل درايف وهذا حتى يكون من السهل الاستعلام عن النتيجة، حيث أن يقوم الطالب بتحديد الفرع التي قد تم الدراسة به، ويتم اتباع هذه الخطوات:

في البداية يتم تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

بعد ذلك يقوم الطالب بالنقر على أيقونة نتيجة اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الثاني.

من ثم يقوم الطالب بتدوين اسم المحافظة التابع لها بالعراق.

بعد ذلك يتم إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

من ثم يتم الضغط على خانة عرض النتائج وسوف تظهر أمامك بعد اعتمادها شكل رسمي من الوزارة.

تتواصل عمليات بحث جوجل الى حد كبيربالتزايد حول اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي التي تم الاعلان عن اعلانها مؤخراً بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني داخل جميع المحافظات العراقية وذلك بعدما تم التأكيد على ان ظهور جميع النتائج بالعراق ستكوين بشكل الكتروني فى ظل ازمات تفشي وباء كوفيد 19 بالعراق

حتي الان لم تهدأ مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد من اجل الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الثاني التكميلي التي تم الاعلان عنها مؤخراً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بصورة وبشكل الكتروني وذلك للاجل مساعدة جميع الطلاب والطالبات على الحصول على تلك النتائج من المنزل فى ظل ازمة تفشي وباء كوفيد 19.