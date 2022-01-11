العثور على جثة شاب جرفته السيول في معان

دوت الخليج - قال مصدر انه تم العثور قبل قليل - مساء الاثنين - على الشاب الذي جرفته السيول في معان امس الاحد .

وكانت السيول التي تشكلت في منطقة مريغة جرفة مركبة كان بداخلها شاب ، حيث تم التفتيش عليه حتى تم العثور على اجزاء من المركبة قبل ساعات .

وبين مصدر : انه مع تكثيف البحث تم العثور على جثة الشاب .