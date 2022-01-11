أخبار اليمن : منظمة: نصف الاوروبيين سيتأثرون بأوميكرون خلال شهرين

منظمة: نصف الاوروبيين سيتأثرون بأوميكرون خلال شهرينقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 بالمائة من الأوروبيين يمكن أن يتأثروا بمتحور "أوميكرون" في غضون شهرين.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج"بهذا المعدل الحالي، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم IHME أن أكثر من 50بالمائة من سكان المنطقة (أوروبا) سيصابون بالمتحور الجديد خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة".

وعبر الفرع الأوروبي للمنظمة، عن قلقه بشأن "موجة المد والجزر" لمتحور "أوميكرون"، بسبب معدل التلوث الحالي.

وشدد على أن هذا المتحور الجديد يحتوي على طفرات، "تسمح له بالالتصاق بسهولة أكبر بالخلايا البشرية، والتي يمكن أن تصيب حتى الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالعدوى أو المطعمين".

