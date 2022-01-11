منظمة: نصف الاوروبيين سيتأثرون بأوميكرون خلال شهرين
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 بالمائة من الأوروبيين يمكن أن يتأثروا بمتحور "أوميكرون" في غضون شهرين.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج"بهذا المعدل الحالي، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم IHME أن أكثر من 50بالمائة من سكان المنطقة (أوروبا) سيصابون بالمتحور الجديد خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة".
وعبر الفرع الأوروبي للمنظمة، عن قلقه بشأن "موجة المد والجزر" لمتحور "أوميكرون"، بسبب معدل التلوث الحالي.
وشدد على أن هذا المتحور الجديد يحتوي على طفرات، "تسمح له بالالتصاق بسهولة أكبر بالخلايا البشرية، والتي يمكن أن تصيب حتى الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالعدوى أو المطعمين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : منظمة: نصف الاوروبيين سيتأثرون بأوميكرون خلال شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.