أمريكا تتعهد برد كتابى على مطالب روسيا الأمنية

جدة - نرمين السيد - كشف مصدر مطلع فى روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تعهدات قطعتها الولايات المتحدة بالرد كتابة على مقترحات روسيا للحصول على ضمانات أمنية قوية من الغرب، وذلك خلال الأسبوع المقبل، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، ووكالة "إنترفاكس" الإخبارية.





ووفقًا لوكالة الإعلام الروسية، أوضح المصدر الروسى، أن واشنطن لم تكن تريد مناقشة رغبة أوكرانيا فى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى مع موسكو، دون أن تكون كييف جزءًا من المناقشات. وكانت ويندى شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ورئيسة الوفد الأمريكى فى المناقشات "الأمريكية الروسية"، قالت إنها لم تستطع تحديد ما إذا كانت روسيا مستعدة لتهدئة التوترات بالقرب من حدود أوكرانيا. وردًا على تساؤل بشأن مؤشرات حول استعداد روسيا لتهدئة الموقف على الحدود الأوكرانية، قالت الدبلوماسية الأمريكية: "لا أعتقد أننا نعرف الإجابة على ذلك".

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