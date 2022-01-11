رئيس كازاخستان يتهم المرشد بتسهيل هيمنة الأثرياء على اقتصاد بلاده

جدة - نرمين السيد - اتهم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الثلاثاء، مرشده القوى وسلفه نور سلطان نزارباييف، بالمساهمة فى نشوء "طبقة ثرية" تهيمن على اقتصاد البلد الآسيوى الغنى بالنفط، وعلى سكانه، وذلك فى أعقاب أسبوع من الاضطرابات الدامية بسبب احتجاجات وغضب شعبى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الرئيس الكازاخى قاسم جومرت توكاييف، إنه "بسبب الرئيس السابق، ظهرت فى البلاد مجموعة من الشركات المربحة جدًا، وطبقة من الأغنياء جدًا".

كما أشار رئيس كازاخستان، إلى أن بنات الزعيم السابق وأصهاره وأحفاده وغيرهم من الأقرباء يسيطرون على مناصب مهمة للغاية ومصالح اقتصادية فى البلاد.



يذكر أن كازاخستان، آخر الجمهوريات السوفيتية، التى أعلنت استقلالها أثناء تفكك الاتحاد السوفيتى عام 1991. وكان نور سلطان نزارباييف، أول رئيس للبلد الآسيوى، إلا أنه اضطر للاستقالة فى مارس 2019، بعد اتهامه بأنه سلطوى، وارتكاب حكومته العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

ورغم استقالة نور سلطان نزارباييف، إلا أنه بقى مرشدًا للرئيس الحالى قاسم جومارت توكاييف، كما أن فترة حكمه التى استمرت لنحو 3 عقود، كانت فترة استرشادية للحكومة الحالية.