العراق: إحباط محاولة إرهابية لتفجير رتل أمنى فى بابل

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمنية فى العراق، اليوم الثلاثاء، تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف رتل أمنى فى محافظة بابل، جنوبى العاصمة بغداد، جسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".





وفى بيان عبر موقعها على "تويتر"، اليوم، قالت خلية الإعلام الأمنى العراقية، إن القوات الأمنية فككت عبوة ناسفة على الطريق الدولى السريع قرب جسر 6، فى منطقة النيل، التابعة لمحافظة بابل. وأوضح البيان أن تلك العبوة كانت معدة لاستهداف رتل للقوات الأمنية العراقية قبيل مرورها فوق الجسر.

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