بغداد: تلقينا عروضا مصرية وفرنسية لإنشاء القمر الصناعى

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الثلاثاء، عن عروض تلقتها من شركة فرنسية لإنشاء القمر الصناعى العراقى، موضحة أنه لم يتم تحديد التكلفة المالية لإنشاء القمر الصناعى المنتظر حتى الآن.





وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم الاتصالات العراقية، رعد المشهدانى، إن "العروض المقدمة من قبل الشركات العراقية والعربية والعالمية المختصة بصناعة وتطوير القمر الصناعى العراقى مازالت مستمرة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".

وأشار المشهدانى، إلى أن "شركة الإيرباص الفرنسية المختصة بصناعة الأقمار الصناعية، قامت بزيارة الوزارة قبل أيام، وقدمت عروضًا بشأن صناعة القمر الصناعى العراقى"، لافتًا إلى أنه "هناك شركات مصرية أيضا قدمت عروضها، حسب الاتفاقية الثلاثية بين العراق والمملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية".

وأكد متحدث وزارة الاتصالات العراقية، "إمكانية الاستفادة من خبرة المصريين والفرنسيين، وكافة الشركات التى تسهم فى تطوير وضع الاتصالات والقمر الصناعى العراقى"، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أنه لم يتم تحديد التكلفة المالية لانشاء القمر الصناعى، حيث لا يزال العمل جاريًا على جمع العروض.

وأوضح المسؤول العراقى أن "القمر الصناعى سيعود بفائدة إلى إيرادات وزارة الاتصالات من خلال الاشتراك عبر الترددات الفضائية، والترددات الهوائية، وترددات شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تشغيل أياد عاملة فى مجال شركة القمر الصناعى إذا ثبتت على الأرض".