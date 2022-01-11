نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة النبأ الليبية المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي يبحثون بقوة حالياً عن تردد قناة النبأ الليبية لكونها من ضمن القنوات العربية التي تنقل عبر شاشتها جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون 2022، حيث تعتبر تلك البطولة هي المهمة للغاية في قارة أفريقيا ويترقبها عشاق كرة القدم كل عام للاستمتاع بالتشويق والإثارة التي تحتوي عليها، حيث يتنافس المنتخبات الأفريقية على الفوز بلقب البطولة، ولذلك حرصت بعض القنوات على امتلاك حقوق تلك البطولة ولكنها البعض منها مشفرة وباشتراك، وقد وفرت قناة النبأ الليبية على عشاق كرة القدم في الوطن العربي الاستمتاع مجاناً بمباريات البطولة من خلالها، فتابعونا لنطلعكم عن أحدث تردد لها.

تردد قناة النبأ الليبية

تعتبر قناة النبأ الليبية واحدة من أشهر القنوات التي تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات، والتي يمكن متابعتها من أي مكان في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وهي من القنوات التي حظت بأعلى نسبة مشاهدة في الفترة الأخيرة، وهذا بفضل محتواها التي تقدمه للمشاهدين، حيث تقدم محتوى متنوع يجمع بين الترفيهي والرياضي والإخباري وغيرها، وهذا على مدار اليوم دون توقف وبجودة عالية، ومؤخراً أعلنت توفيرها مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 والتي تقام في الكاميرون حالياً بشكل مجاني.

تردد قناة النبأ الليبية الجديد على النايل سات 2022

عمليات بحث مكثفة حالياً لمعرفة التردد الجديد لقناة النبأ الليبية على النايل سات، وهذا للاستمتاع بكل مباريات كأس أمم أفريقيا، حيث انطلقت بالأمس فعاليات المباراة، وإليكم الآن تردد القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

مباراة مصر ونيجيريا على قناة النبأ الليبية

اليوم ستقام مباراة تجمع بين منتخب مصر مع نظيره نيجيريا على ملعب رمدي أديجا في مدينة الكاميرونية، وستنطلق صفارة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية، الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وهذا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022، وتنقل المباراة اليوم مجاناً عبر قناة النبأ الليبية وقناة بي إن سبورت ماكس مشفرة وباشتراك.