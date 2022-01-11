بعد توقف راتبه.. سفير أفغانستان فى الصين يغادر منصبه

جدة - نرمين السيد - أعلن جاويد أحمد قائم، سفير أفغانستان لدى الصين، مغادرته منصبه الدبلوماسى فى وقت سابق من هذا الشهر، بعدما توقف صرف راتبه منذ أشهر، بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة.





وفى منشور عبر تويتر، كشف أحمد قائم، عن رسالة تسليم مؤرخة فى 1 يناير الجارى، يقول فيها إن دبلوماسيين كثيرين فى السفارة غادروا بالفعل، موضحًا أن كابول لم ترسل لهم رواتبهم منذ أغسطس الماضى، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وعن قراره، قال الدبلوماسى الأفغانى: "هناك أسباب كثيرة شخصية ومهنية، لكنى لا أريد أن أذكرها هنا"، معلنًا عن تعيين شخص جديد فى السفارة. فيما لم تعلق وزارة الخارجية الأفغانية على الأمر.

وتشير رسالة أحمد قائم، إلى أنه حتى 1 يناير، لم يكن فى أحد الحسابات المصرفية للسفارة سوى 100 ألف دولار، بالإضافة إلى مبلغ لم يكشفه فى حساب آخر، فى حين أدت عودة طالبان المفاجئة للسلطة إلى الارتباك بين مئات الدبلوماسيين الأفغان فى الخارج، إضافة إلى شعورهم بالخوف على عائلاتهم فى بلادهم، وسعيهم الحثيث للجوء فى الخارج.