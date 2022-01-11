التحالف العربى يكبد الحوثيين خسائر جديدة فى مأرب وشبوة

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، تنفيذ 22 استهدافا ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرا.





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