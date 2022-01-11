نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط الأن..تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كاس امم افريقيا اليوم 11 يناير2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة للمرة الثانية في تاريخ البطولة ستواجه مصر نيجيريا في Coupe d’Afrique des Nations 2022، والتي انطلقت يوم الأحد 9 يناير في الكاميرون وتستمر حتى 6 نوفمبر، بمشاركة 24 فريقًا تعد نيجيريا والسودان وغينيا بيساو من أفقر دول العالم، ويبحث العديد من مشجعي كرة القدم في مصر والوطن العربي عن القنوات التي ستبث كأس أمم أفريقيا على النايل سات، وخلال هذه الفترة يرغب الكثير من الناس في معرفة وتغيير تردد القنوات المفتوحة ويمكنها بث كأس أفريقيا 2022 على نايل سات وعرب سات مجانا وبدون دفع اشتراك ونتطلع إلى انطلاق البطولة.

مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

مع اقتراب موعد انطلاق مباريات الفراعنة الأولى ، تتزايد عمليات البحث عن المنتخب المصري الذي سيواجه نيجيريا في أول مباراة له من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية 2022 حيث سيتنافس الفريقان في المباراة الرابعة الدورة التمهيدية لأن الفريقين يتنافسان على البطولة ويظهران قوتهما في البطولة فهذه هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها منذ أكثر من عقد ومشاركة الفريق هذا العام هي الخامسة والعشرون في تاريخ مسيرته الكروية حيث فاز بالبطولة سبع مرات ويتنافس على بطولته الثامنة.

القنوات التي ستبث مباراة مصر ونيجيريا؟

تقام مباراة مصر ونيجيريا في كأس إفريقيا للأمم على ملعب “رمدي أديجا” بمدينة جاروا الكاميرونية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم 2022 و يذكر أن المباراة ستقام يوم 11 يناير الساعة 19:00 بتوقيت السعودية والساعة 18:00 بتوقيت مصر.

تردد قناة bein sport max

وستنقل منافسات كأس الأمم الأفريقية على قناة مجموعة “beIN Sports Max” وستنقل مباراة مصر ونيجيريا على “beIN Sports HD 1 Max” و “beIN Sports HD 2 Max” بالنظر إلى ذلك تشارك مصر في كأس الأمم الأفريقية عام 2022 ومن الدول المشاركة مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات:

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد:12604.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3.

إشارة ارسال البث: DVB-S2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2