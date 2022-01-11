القنوات المجانيه الناقلة لكاس امم افريقيا على النايل سات

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 حيث ينتظر جميع عشاقة كرة القدم للمباريات، حيث سيتم عقد اليوم مباره مصر ونيجيريا في تمام الساعة 6 مساءا، وأيضا ستعقد مباره السودان غينيا بيساو، حيث أن الجميع متحمس جدا لنتيجة هذه المباريات، حيث سنوفر لك في هذه المقال جميع القنوات الناقلة للمباريات منها المفتوحة مجانا ومنها المشفر، لذا تابع المقال لكي تحصل علي جميع تردد القنوات التي تريدها.

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا

القنوات الناقلة المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يوجد تحمس الجماهير لكي يشاهدون أقوي البطولات كرة القدم في قارة أفريقيا، حيث تستضيف دولة الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك خلال يوم 9 يناير، وتتواصل حتى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخباً عربياً وإفريقياً.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد (ميجا هرتز) 12604 معدل استقطاب الموجة أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، معدل الترميز 27500، معدّل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، معدل الترميز 27500، معدّل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، معدل الترميز 27500، معدّل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عمودي، معدل الترميز 27500، معدّل تصحيح الخطأ 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

مبارة مصر ضد نيجيريا.

تردد القناة الأرضية المشفرة

تردد القناة الأرضية المشفرة الناقلة لمباريات مصر وبطولة أمم أفريقيا 2022