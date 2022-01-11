النايل سات.. القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا بجودة عالية

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عمر شويل - جدة النايل سات.. القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا اليوم يتم اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 بث مباراة مصر ونيجيريا في مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للعام الجاري 2022، وقد بدأت مباريات البطولة الإفريقية في يوم الأحد الماضي المواقع التاسع من شهر يناير الجاري لعام 2022 والتي تقام في الكاميرون الإفريقية حيث كانت مباراة افتتاح البطولة بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو وفاز منتخب الكاميرن على المنتخب الآخر وسنوضح لكم اليوم أهم القنوات الناقلة لمباراة اليوم والتشكيل المتوقع.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الثلاثاء 11 يناير 2022

يتم بث مباراة اليوم بين المنتخب الوطني المصري ضد المنتخب النيجيري على قنوات بي إن سبورتس 1 و 2 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة beIN Sports 1 HD

تردد القناة الأولى : 12604 على النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة beIN Sports 2 HD

معدل استقطاب القناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11013 على النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

ويأتي في مجموعة مصر ضمن مباريات كأس الأمم 2022 كل من:-

السودان.

نيجيريا.

غينيا بيساو.

مصر.

بينما القنوات المفتوحة لبث مباريات البطولة الإفريقية 2022

هناك بعض القنوات التي تم أخذ حقوق بث المباريات عليها وكانت هذه القنوات هي ما يلي:-

فوكس سبورت.

آرينا سبورت.

الجزائرية الأولى.

النبأ الليبية.

تيلي تشاد.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الوطني ضد النيجيري في كأس الأمم

أكد المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر الوطني كارلوس كيروشل أنه من المتوقع مشاركة 26 لاعب من ضمن صفوف المباراة حيث:-