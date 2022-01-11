“اليوم المنتظر” مباراة مصر ونيجيريا الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة والتشكيل المتوقع في كأس امم افريقيا

بدأت منذ أيام مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2022 والتي هي البطولة المؤجلة من عام 2021 الماضي بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ونقدم لكم اليوم موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 والتي ستتم في الكاميرون حيث يواجه منتخبنا المصري نظيره النيجيري ضمن مباريات المجموعة الرابعة في البطولة ويقود الفريق المصري المدرب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، كما سنقدم لكم القنوات المفتوحة لبث المباراة ومواعيد البث.

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022

يتم اليوم بث مباراة منتخب مصر الوطني ضد نظيره النيجيري الثلاثاء 11 يناير 2022 في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية على القنوات الفضائية المفتوحة.

تشكيل منتخب مصر الوطني ضد نظيره النيجيري في كأس الأمم

أكد كارلوس كيروش أنه قد تم ضم حوالي 26 لاعب مصري ضمن التشكيل المتوقع للمباراة وكان:-

في حراسة المرمى يأتي كل من محمد الشناوي، محمود جاد ومحمد صبحي.

أما في خط الوسط فيكون هناك حمدي فتحي، إمام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، أحمد سيد زيزو، مهند لاشين ومحمد النني.

بينما في خط الدفاع فيأتي عمر كمال، أكرم توفيق، أحمد حجازي، أيمن أشرف، مروان داوود، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، محمود علاء ومحمد عبد المنعم.

وفي الهجوم يوجد محمد صلاح، عمر مرموش، محمد شريف، رمضان صبحي، محمود حسن تريزيجه، مروان حمدي وأخيرًا محمد أبو جبل.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد منتخب نيجيريا اليوم

يتم بث المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max.

تردد قناة بي إن سبورتس 1

تردد القناة: 12604 بمعدل استقطاب أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

نوع القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة بي إن سبورتس 2

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

تردد القناة: 11013.

معدل الاستقطاب: أفقي.

ومعدل ترميز القناة: 27500.

مجموعة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022

مصر.

غينيا بيساو.

السودان.

نيجيريا.

القنوات المفتوحة لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية

يتم بث مباريات مجموعة كأس الأمم عبر القنوات الفضائية التالية:-