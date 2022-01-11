طريقة التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة عبر منصة reef-gov-sa رابط استعلام عن دعم الريف

يكون البحث مستمر في المملكة العربية السعودية عن دعم ربات المنازل والعاطلين، حيث نجد كثير من الزارعين الذين يريدون التسجيل في الدعم الريفي ويتسألون عن موعد نزوله في المواقع الإلكترونية فيكون هذا البرنامج من أهم البرامج لدعم الموطنين وسوف نتحدث عن أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.

كيفية التسجيل في الدعم الريفي

يكون هذا البرنامج من أهم البرامج التي تدعم المواطن السعودي ويبحث كثير من المواطنين على كيفية التسجيل في هذا البرنامج لذلك سوف نوضح طرق التسجيل في برنامج الدعم الريفي من خلال الخطوات التالية :-

الدخول على الرابط الريف الخاص بالبرنامج.

نضغط على كلمة التسجيل الآن.

يدخل المواطن جميع للبيانات الخاصة به.

بياناته هي الاسم ورقم الهوية والرقم الشخصي.

وبطاقة رقم الهوية وترفع صورو من بطاقة الهوية وتحديد السن.

تحديد النشاط الريفي الخاص بالعائلة مثل تربية الماشية او الصيد أو زراعة الأرض.

نكتب بعض الأسطر عن النشاط الذي نعمل به.

نقوم بكتابة حساب التواصل الاجتماعي.

ادخال وثيقة العمل الحر التي تم اعتمادها من قبل الموارد البشرية.

كتابة رمز التحقق الخاص بينا.

عند الانتهاء من التسجيل يتم تسجيل الدخول مرة أخرى.

يجب إدخال الحساب البنكي ليتم تفعيل الحساب آليا.

الشروط اللازمة للتسجيل في هذا البرنامج