الاردن : توحيد التعرفة الجمركية إلى فئتين - تفاصيل

دوت الخليج – أعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع.

وقال العسعس خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم في وزارة المالية الاثنين أن ” القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، من خلال تعزيز قوته الشرائية و تنشيط قطاعي التجارة والسياحة

واضاف أن القرار يساعد على تقليص الاجتهاد الاداري من ما ينعكس ايجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

واكد العسعس ان تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي للحد من اعمال التهريب والى تنظيم السوق. كما قررت وزارة المالية الغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الاعباء الادارية على الصناعة الاردنية.

وتحت التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء (تلك التي تقوم الصناعة الاردنية بانتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والانشائية، والاثاث، والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الأخرى، الى الفئتين (0 بالمئة ) و(5 بالمئة) فقط.

وبين ان القطاعات الأخرى اعلاه، ستصبح التعرفة الجمركية تحت اربع فئات وهي: (15بالمئة ) و (25 بالمئة )و خلال الثلاث السنوات الاولى من تطبيق القرار ، لتنخفض الفئة العليا من (25 بالمئة ) الى (20 بالمئة ) لعامين بعد ذلك. وستنخفض فئة (20 بالمئة ) مرة اخرى الى (15ب المئة ) في عام 2027.

وبالتالي تصبح جداول التعرفة الجمركية خاضعة لثلاث فئات من تاريخ 1-1-2027 و هي : 0% , 5% , 15%.