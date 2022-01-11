شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية أولى مفاجآتها، الثلاثاء، بتعثر حامل اللقب، منتخب الجزائر، في افتتاح مبارياته بالبطولة.

وعانت الجزائر كثيرا أمام منتخب سييراليون، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، واكتفت بالتعادل السلبي. وفشلت كتيبة محاربي الصحراء بتسجيل أي هدف خلال المباراة، وتوالت الفرص الضائعة، لتكتفي الجزائر بالتعادل. وسيتعين على الجزائر تعويض "كبوة" الافتتاح، أمام كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، منتخبات المجموعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أولى مفاجآت أمم إفريقيا.. الجزائر تتعثر في الافتتاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.