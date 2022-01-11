رقم مخيف.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، فأن الأرقام القياسية جاءت مع ارتفاع عدد حالات دخول مصابى كورونا إلى المستشفيات فى الولايات المتحدة، حيث وصل متوسط العلاج فى المستشفى لمدة سبعة أيام إلى 135574 أمس الإثنين، بزيادة 83.1% فى الأسبوعين الماضيين.
أما الوفيات جراء كوفيد-19 فبلغ متوسطها 1700 يوميًا، ارتفاعًا من نحو 1400 فى الأيام القليلة الماضية، لكنه فى نطاق مستويات مسجلة فى وقت سابق من الشتاء.
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