أمريكا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا

أعلنت أمريكا، اليوم الثلاثاء، تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا، حيث سجلت الاثنين فقط 1.48 مليون إصابة جديدة.
ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن إجمالي الإصابات المسجلة قفز بذلك إلى 61.55 مليون إصابة.
ويمثل هذا زيادة بنحو 50% عن الرقم القياسي السابق الذي كان تم تسجيله الاثنين الماضي وكان يزيد قليلا عن المليون، وقد تعود الارتفاعات في أيام الاثنين إلى الإضافة المتأخرة لأعداد المصابين الذين يتم تسجيلهم في عطلة نهاية الأسبوع.
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