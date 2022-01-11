زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.8 درجة وقع على بعد نحو 71 كيلومترًا بين شرق وجنوب شرقي نيكولسكي في ألاسكا.

وأضافت الهيئة أنه تم تعديل شدة الزلزال الذي وقع صباح الثلاثاء من مقياس 6.7 درجة بمقياس ريختر، موضحة أنه كان على عمق 22.3 كيلومتر.

وكانت سجلت آلاسكا ارتفاعًا قياسيًّا بدرجات الحرارة الدافئة، بلغت 67 درجة على مقياس فهرنهايت (19.4 درجة مئوية).

ويأتي ذلك بعد أن أبلغت الأمم المتحدة عن ارتفاع قياسي بالحرارة في سيبيريا.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية فإن درجة الحرارة هذه لم تقتصر على كسر الرقم القياسي المسجل بمقدار 9 درجات فحسب، بل وسجلت أيضا رقما قياسيا في درجات الحرارة اليومية، مشيرة إلى أنها أعلى درجة حرارة مسجلة في أي وقت بين 5 أكتوبر و21 أبريل.

وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، عن ارتفاع قياسي بدرجة الحرارة في سيبيريا، وبلوغ الحرارة هناك في العام الماضي 38 درجة مئوية (100.4 درجة فهرنهايت) وذلك خلال موجة الحر في صيف 2020.

وفي عام 2019، سجلت ألاسكا الموسم الأكثر دفئا لها على الرغم من انخفاض درجات الحرارة الشديد، فعلى سبيل المثال بلغت درجات الحرارة بمدينة Bettles أقل من 40 درجة تحت الصفر هذا العام خلال 11 ليلة، مقارنة بتسجيلها نفس مستوى درجات الحرارة الأقل من 40 درجة تحت الصفر بنحو 20 ليلة خلال عام 1950.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تضاءل عبر ألاسكا تواتر الليالي شديدة البرودة في السنوات الأخيرة، ففي معظم الأماكن، ترتفع حرارة ألاسكا بشكل أسرع من أي ولاية أخرى في البلاد.

وتقدّر حسابات Central، وهي مؤسسة غير ربحية لبحوث المناخ، أن درجات الحرارة بأكبر ولاية في البلاد ارتفعت بأكثر من 4 درجات منذ عام 1970، حيث ذاب الجليد بسرعة وأعاد تعريف حياة سكان ألاسكا.

كما بلغ متوسط درجات الحرارة على مستوى الولاية خلال شهر نوفمبر من هذا العام 1.3 درجة مئوية وهى الأعلى، وهو ما يفوق درجات الحرارة المسجلة على مدى قرن.

ويبدو أن سجلات درجة الحرارة الوحيدة التي تم ضبطها أو ربطها كانت في Bettles، فقد تكون لمحطات الطقس الأخرى قيمًا قياسية من الناحية الفنية، لكن مراقبة الطقس والمناخ طويلة المدى لا تتوفر إلا في 20 موقعًا مختلفًا في جميع أنحاء الولاية.

وتواجه كل المناطق فى ألاكسا مع ذلك درجات حرارة منخفضة جدا لطبيعة هذا المكان الذى تنافس درجة الحرارة الباردة فيه، متوسط الدرجات الحرارة في فصل الشتاء على سطح المريخ.

كما أن Bettles ليست وحدها، بل إن الكثير من المناطق الداخلية في ألاسكا والشمال البعيد وصل إلى 55 درجة تحت الصفر خلال النهار، ولا يتحسن الوضع كثيرًا.