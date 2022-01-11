نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة أهداف مباراة مصر ونيجيريا اليوم.. متابعة لحظة بلحظة قمة إفريقية مبكرة بين النظيرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة أهداف مباراة مصر ونيجيريا اليوم ، يلتقي المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11-1-2022 في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكاس أمم إفريقيا 2022 ، وسيتابع الكثير عبر الإنترنت نتيجة مباراة مصر ونيجيريا في الشوط الأول والثاني اليوم في كاس أمم إفريقيا ، لذلك سنعمل من خلال هذا المقال على تقديم متابعة مستمرة وتغطية كاملة فيما يخص نتيجة أهداف مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كاس أمم إفريقيا وذلك من خلال تحديث مستمر لهذه الصفحة.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا اليوم

نتيجة أهداف مباراة مصر ونيجيريا اليوم ، بدأت بطولة كاس الأمم الإفريقية يوم التاسع من شهر يناير الجاري مع لقاء الكاميرون وبوركينا فاسو المباراة التي انتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف نظيف، وتستمر مباريات البطولة الإفريقية حتى تنتهي في يوم السادس من شهر فبراير القادم مع مباراة نهائي كاس أمم إفريقيا 2022.

ملخص نتيجة مباراة مصر ونيجيريا اليوم ، هي محض اهتمام جميه الجماهير المصرية والعربية محبي وعاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان، وتنطلق مباراة مصر ونيجيريا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن. وسنتابع معكم أدناه نتيجة مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كاس أمم إفريقيا 2022.

نتيجة أهداف مباراة مصر ونيجيريا الشوط الأول والثاني

ونشرت بعض الصحف الرسمية الرياضية تشكيلة مصر ضد نيجيريا اليوم والتي سيدخل بها كارلوس كيروش مدرب منتخب مص لقاء اليوم الصعب أمام نيجيريا، وجاءت تشكيلة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق ــ أحمد حجازي ــ محمود حمدي الونش ــ أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني ــ حمدي فتحي ــ محمود تريزيجيه

خط الهجوم: محمد صلاح ــ مصطفى محمد ــ عمر مرموش

ملخص نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

متابعينا الكرام سنوفر لكم متابعة مستمرة لما يخص نتيجة مباراة مصر ونيجيريا اليوم في الشوط الأول والثاني، وذلك من خلال تقديم تحديث مستمر لهذه الصفحة وذلك وقت انطلاق المباراة فوراً، فكونوا معنا.