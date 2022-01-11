نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم دعم ريف للأسر المنتجة معرفة شروط التسجيل في برنامج الدعم الريف reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم دعم ريف للأسر المنتجة، الخاص برنامج الدعم الريفي بالمملكة العربية السعودية. يبحث المواطنين السعوديين وبالأخص الأسر المنتجة المشمولة بالدعم عن رقم الدعم الريفي للتواصل، وهذا من أجل الاستعلام عن قيمة مبلغ الدعم الريفي الذي قد يقدّم لهم. هذا ويعتبر الدعم الريفي من بين أهم خدمات الدعم التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة لكل المشتغلين في القطاع الزراعي والمهن التي ترتبط به كتربية النحل وإنتاج البنّ العربي وغيرها. إذ تقدم الوزارة المعنية لكل الفئات المشمولة بدعم ريف كل الدعم المادي من أجل تحسين أوضاعهم وتطوير مشاريعهم التنموية. وتشجيع الإنتاجية وتنمية مهاراتهم في مهنهم من أجل توفير المحاصيل الزراعية المتنوعة. وكل ما ذكرناه يكون من خلال منصة ريف التي وضعتها خصيصا لهذا الغرض. وسنتحدث اليوم في مقالنا عن رقم دعم ريف للأسر النتجة، تابعوا معنا التفاصيل.

رقم دعم ريف للأسر المنتجة

تجدر الإشارة إلى أنّ فريق الدعم الفني لبرنامج دعم ريف قد أتاح رقم الدعم الريفي للأسر المنتجة لاستقبال اتصالات المواطنين السعوديين. إذ يعمل فريق خدمة العملاء على استقبال اتصالات من المواطنين ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا. ويمكن أن يقوموا بالاتصال على رقم مركز الاتصال البلاغات واستعلام دعم ريف من خلال الاتصال بالرقم التالي 19930.

تم وضع رقم دعم ريف للأسر المنتجة من أجل خدمة كل من يرغبون في الاستعلام عن خدمات البرنامج. هذا الأخير الذي يدخل ضمن نطاق منظر السعودية للتطوير لسنة 2030. وهو يقدّم لكل الأسر المنتجة التي تنتمي لفئات المزارعين وتسعى لتنمية مشاريعها التي تعنى بكل مزارع من أجل أن يقوموا بتحسين أوضاعهم. ليتمكنوا من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتمكن من تصدير المنتجات الزراعية.

من أجل الأسباب سالفة الذكر قامت المملكة بتخصيص رقم دعم ريف للأسر المنتجة. إذ وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية خدمة العملاء برنامج ريف. وهذا من أجل الرد على كافة استفسارات المواطنين السعوديين المشتركين في برنامج دعم الأسر المنتجة. من خلال الاتصال على رقم دعم ريف الموحد وهو ١٩٩٣٠. وهو مفتوح بداية من الثامنة صباحاً إلى غاية الساعة الرابعة عصراً.

شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1443

لا شك في أن من يبحثون عن رقم دعم ريف للأسر المنتجة يبحثون أيضا عن الشروط الواجب توفرها. والتي تخولهم للاستفادة من برنامج دعم ريف، هذا الأخير الذي يسعى بالدرجة الأولى إلى دعم المواطنين السعوديين العاملين في قطاع الزراعة من أجل إعانتهم ماديا وتحسين مستوى المجال الزراعي في المملكة العربية السعودية. ومن أجل نيل دعم الأسر المنتجة يجب أن تتوفر في المواطن ما يلي من الشروط:

يلزم أن يكون عمر المواطن المتقدم للحصول على دعم ريف الأسر المنتجة أكثر من 21 عاما. يجب أن يشغل مهنة من بين المهن الزراعية التي حددها البرنامج، أو يقدم خدمة في إطار الإنتاج الزراعي. ينبغي أن لا تزيد القيمة المالية للدعم عن أربعة وخمسون ألف ريال سعودي كل سنة، كما يجب أن يتم تقسيمها كل شهر حسب حالة مستوفي الدعم. يتوجب أن يكون دخل المواطن المتقدم كل شهر أقل من 6000 ريال سعودي شهرياً. بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يلزم أن يكون المتقدم ساكنا في إحدى المناطق الزراعية بالمملكة. يتوجب عليه أن يقدم إثبات مزاولته لمهنة من مهن القطاع الزراعي. يتعين على المتقدم أن يكون له حساب بنكي نشط ومفعل. وأن لا يكون مستفيد من أي برامج تمويل خاصة بالقطاع الزراعي، في حين يمكن له الاستفادة من بقية برامج الدعم الحكومي. اما المواطن الذي يعمل في القطاع العام أو الخاص بالمملكة لا يمكنه تقديم طلب في برنامج دعم ريف.

كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف

يستعلم الكثير من المواطنين الذين تساءلوا عن رقم دعم ريف للأسر المنتجة، من أجل طرح استفساراتهم المتعلقة بموعد نزول دعم ريف. وكذلك قيمة الراتب الذي سيصرف لهم، عن كيفية التسجيل في هذا البرنامج للاستفادة من إعانة وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويمكنهم أن يتبعوا الخطوات التالية من أجل إتمام عملية تقديمهم في برنامج دعم ريف:

أول خطوة يقوم بالذهاب مباشرة إلى رابط منصة ريف الإلكترونية.

ثم يقوم بالنقر على زرّ ” سجل الآن ”.

يتعين عليه إدراج بياناته المطلوبة من الاسم الكامل، رقم السجل المدني ، تاريخ الميلاد ، والحالة الاجتماعية، رقم التيليفون، المؤهل الدراسي.

يدرج صورة عن الهوية الوطنية وفاتورة الكهرباء الخاصة بالمنزل، مع نبذة عن نوع نشاطه ومشروعه الزراعي، مع وثيقة إثبات لمزاولته عمله الحر، وحسابات التواصل الخاصة به.

في الأخير ينقر على أيقونة تقديم ليتم تقديم طلبه رسميا.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال، لقد تحدثنا عن موضوع يهم الكثير من السعوديين الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم ريف. وهو رقم دعم ريف للأسر المنتجة، والذي يستقبل مكالمات المواطنين من خلال الاتصال على 19930. كما ذكرنا لكم كافة الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، وخطوات التسجيل التي يلزم على كل مواطن سعودي اتباعها للتقديم في البرنامج.