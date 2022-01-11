أخبار اليمن : مأرب..استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات للعدوان

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مأرب..استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات للعدوان

استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح بليغة ،إثرغارة لطيران العدوان استهدفت منازل سكنية بمديرية حريب بمأرب. مأرب..استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات للعدواناستشهد مواطن وأصيب آخر بجروح بليغة ،إثرغارة لطيران العدوان استهدفت منازل سكنية بمديرية حريب بمأرب. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بغارة قرية آل بوطهيف، أسفرت عن استشهاد المواطن مساعد يحيى حسين الطهيفي وإصابة المواطن فارس حزام الطهيفي بجروح خطيرة. وأشار المصدر الى أن طيران العدوان شن سلسلة من الغارات على مديريتي حريب والجوبة، مخلفا أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم. واستنكر المصدر تصعيد العدوان غاراته على القرى المأهولة بالسكان وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.



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