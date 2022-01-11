النمسا ترسل ضباطًا لحماية الحدود المجرية الصربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وقال جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا، فى حفل توديع الضباط، اليوم، إن هؤلاء الضباط من أفضل عناصر الشرطة وسوف يقدمون مساهمة مهمة فى مكافحة تهريب البشر فى المجر، ومساهمة أساسية فى تعزيز الأمن الداخلى للدولة النمساوية.

وأضاف "كارنر": "تأثرت النمسا بشكل كبير وأثقلتها الهجرة غير الشرعية وعلى الرغم من أنها محاطة بدول آمنة شهدنا فى العام الماضى حتى شهر نوفمبر تقديم أكثر من 34 ألف مهاجر غير نظامى بطلب للحصول على اللجوء فى النمسا، وحوالى 90 بالمائة منهم قدموا من صربيا ورومانيا".

وأشار إلى أن ضباط الشرطة النمساويين يدعمون الزملاء المجريين فى مكافحة الهجرة غير النظامية والجرائم عبر الحدود، وقد تمت زيادة المشاركة حاليا إلى 35 ضابط شرطة، وسوف تزيد قريبا إلى 50 ضابط شرطة.

وأكد المشاركة الناجحة للشرطة النمساوية فى المجر، ودعم جهاز الشرطة المجرى بالمعدات الشرطية المتطورة، مشيرًا إلى العمل على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى وبالتالى حماية البلاد.